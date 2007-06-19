Международную олимпиаду по математике выиграли дети из украинского села

Братья Тузенковы из села Баланивка Винницкой области на днях победили в ежегодной международной олимпиаде по математике, которая проходила в Париже.

В олимпиаде, кроме Украины, учавствовали ребята из 12 стран. И хотя соревнования проходили на Еврокубок, в них кроме Италии, Испании, Германии и других европейских стран участвовали даже школьники из Туниса.

Тузенковы стали одинаково сильны в Еврокубке по решению логических задач по математике. В частности – по математической игре Меджикс, разработанной некогда писателем и математиком Люисом Кэроллом — автором "Приключений Алисы в стране чудес".

— Нельзя сказать, что задания были очень сложные. Типы таких задач мы и раньше решали, — говорят хлопцы. – В одиночном соревновании победили мы. Жюри зафиксировало у нас практически одинаковые ответы, потому им пришлось быстро заказывать и вторую медаль.

А вот украинской сборной, в составе которой соревновались Тузенковы, удалось занять лишь шестое место в командном зачете. Поскольку из-за неважной работы переводчика, сопровождавшего нашу сборную, украинцам не удалось посоревноваться в олимпиаде по литературе, физике и химии, а только — по математике.

На всеукраинской олимпиаде по физике прошлой зимой братья взяли третье место. Когда им грамоту вручал профессор из киевского университета Шевченко, то диву давался, мол, дети, каким чудом вы сюда попали, не из специализированных гимназий, а из обычной сельской школы? Теперь их пригласили учиться в лицее при Киевском университете. Осенью в девятый класс пойдут уже там.

Кстати, мама у ребят продавец в сельском магазине, а отец – строитель.

— Это, наверное, Божий дар, что они практически не огорчали меня, как бывает, другие мальчишки. Эти и послушные, и картошку всегда готовы прополоть, пирожки испечь, налепить вареники, убрать-постирать, что-то смастерить. Отцу во всем помогают. Кроме математики и физики влюблены в футбол. Вот завтра будут играть за школьную сборную района - расказывает мама победителей.

В семье есть еще старшая дочь Наталья, она сейчас учится в налоговой академии. За ее учебу родителям приходится платить, обучение же мальчиков берет на себя университет. Их обеспечат жильем, питанием.

Но пока лето – учебники отложены в сторонку. Мальчишки плещутся в речке и пасут двух коров. И не такие уж они одинаковые, если присмотреться. Вот и профессии разные решили выбрать. Николай мечтает заниматься научной математикой и физикой, а Леонид — хочет стать врачом. Его, кстати, и назвали в честь доктора, который при их появлении на свет спас маме жизнь.

Учителя мальчишками восхищены. В школе на полтысячи человек всего 4 компьютера. Кроме того, информатику начинают изучать только в 10 классе. А братья-восьмиклассники посидели немного за ПК и через несколько месяцев выиграли районную олимпиаду по этому предмету.

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