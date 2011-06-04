Только 2% украинских абитуриентов решили сдавать русский язык

Только 2 процента украинских абитуриентов решили сдавать тест по русскому языку, сообщает "Корреспондент". Как рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования Ирина Зайцева, из 258 тысяч желающих пройти внешнее независимое оценивание (ВНО) украинцев только 6 тысяч выбрали русский язык.

Тестирование по русскому языку в Украине в 2011 году проводится впервые, и пока Зайцева не видит причин от него отказываться. Окончательное решение по этому поводу будет принято по итогам вступительной кампании. Результаты ВНО станут известны 5 июля. 2 июня началось тестирование по украинскому языку, 10 июня абитуриенты напишут тесты по русскому языку.