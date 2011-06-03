Чем массовее тестирование - тем больше наблюдателей

Гражданская сеть ОПОРА начинает кампанию общественного мониторинга внешнего независимого оценивания 2011 года.

Как сообщили УНИАН в организации, ОПОРА уже зарегистрировала 463 наблюдателей в соответствующих региональных центрах оценивания качества образования.

Покрытие пунктов тестирования колеблется от 25% до 75%, что зависит от популярности предмета среди абитуриентов. Наиболее массовые тестирования будут находиться под более пристальным мониторингом. Каждый из наблюдателей постоянно будет направлять отчеты о надлежащем соблюдении процедур в пунктах, о возможных нарушениях и внештатных ситуациях. Кроме того, представитель организации будет работать в апелляционной комиссии Украинского центра оценивания качества образования.

Кроме мониторинга ВНО и вступительной кампании, ОПОРА планирует предоставлять бесплатные юридические консультации. Позвонив по телефону на горячую линию организации по номеру (044) 225-32-81, можно получить квалифицированную помощь или сообщить о нарушении.

На базе сайта Гражданской сети будет создана электронная карта нарушений во время ВНО.

Вчера началось и сегодня продолжится тестирование по украинскому языку и литературе.