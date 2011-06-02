Гузар: УПЦ МП должна ответить за Десятинную церковь

Бывший Предстоятель Украинской греко-католической церкви, Блаженнейший Любомир ГУЗАР считает, что Украинская православная церковь Московского Патриархата должна предоставить официальное объяснение того, которое происходит вокруг Десятинной церкви в Киеве.

Об этом Л.ГУЗАР заявил сегодня во время презентации своей новой аудиокниги «Общество и власть», отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, считает ли он, что Митрополия УПЦ МП должна выразить свою позицию в ответ на упреки, что именно эта церковь намеревается строить храм на остатках фундамента Десятинной церкви.

«Порой бывают события очень локальные, и митрополия действительно может быть не информирована. В данном случае речь идет о церкви большого масштаба – Десятинной церкви, а не какой-то приходской церковь в забитом горном селе», – заметил бывший глава УГКЦ.

По его мнению, в этом вопросе патриархат должен действовать и отвечать решительно и четко. «Не ради нашего какого-то любопытства, а просто потому, что кто-то должен отвечать. И говорить, что мы за это не отвечаем или не знаем, что делается, это – отказ от ответственности. А это очень негативно отражается на церкви. Церковь любая: УПЦ или другая в мире, которая отказывается от ответственности, теряет доверие. Церковь должна сохранять доверие», – сказал Л.ГУЗАР.

Он напомнил, что священники не должны представлять себя ангелами, а должны отвечать за свои поступки. «Нет, потому что мы люди. И все люди делают ошибки. И не нужно этого отрицать, делать вид, что полностью не причастны к этому», – подчеркнул бывший глава УГКЦ.

Как сообщал УНИАН, поздним вечером 25 мая к стенам Десятинной церкви в Киеве подъехали 6 грузовиков со строительными вагончиками, затем началась их выгрузка. Люди, которые приехали на грузовиках, отказались показывать документы и проигнорировали запрещение милиции на работу крана. Священник, который вышел к очевидцам из рядом стоящего деревянного храма (УПЦ МП), сообщил, что вагончики необходимы для начала строительства Десятинной церкви.

Днем 26 мая главный архитектор Киева Сергей ЦЕЛОВАЛЬНИК заявил, что строительные вагончики необходимы для археологов, а о застройке фундамента Десятинной речь не идет вообще.

Украинская народная партия утверждает, что именно УПЦ Московского патриархата начала строительство на остатках Десятинной церкви.

Пресс-секретарь предстоятеля УПЦ МП Георгий КОВАЛЕНКО сказал корреспонденту УНИАН, что церковь не знает о событиях, происходящих возле Десятинной церкви.