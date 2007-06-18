Гари Мур уже выпил сто грамм на украинской земле (фото)

Сегодня в Киев прибыл Гари МУР.

Завтра всемирноизвестный гитарист, король белого блюза даст эксклюзивный концерт в Национальном дворце «Украина». Исполнитель будет презентовать украинской публике свой новый, уже 25-й альбом.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил один из организаторов концерта Гари МУРА в Киеве директор компании “Euroshow” Сергей ГАЛУЗИН.

Поселится Г.Мур в гостинице "Премьер Палац". По словам С.Галузина, гитарист каких-то особенных условий не выдвигает. Сегодня у него по плану экскурсия по Киеву, а завтра он целый день будет готовиться к концерту. Также завтра, в 15.00, он даст пресс-конференцию в "Премьер Палац", но для "ограниченного количества журналистов".

Сегодня ночью из Лондона прибыли два фургона аппаратуры, которая будет использоваться на концерте.