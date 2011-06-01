Губернатор намерен День защиты детей расширить на весь июнь

Глава Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК инициирует в июне ко Дню защиты детей проведения в районах Киевской области детских праздников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПРИСЯЖНЮК сообщил во время прямой телефонной линии с жителями Киевской области.

Председатель ОДА рассказал, что планирует проведение разнообразных мероприятий ко Дню защиты детей, который отмечается 1 июня, не только в этот день, но и на протяжении всего июня. По словам А.ПРИСЯЖНЮКА, эта программа будет иметь название «Праздник идет к ребенку». По его словам, на протяжении июня в разных населенных пунктах области будут организованы детские праздники с выступлениями профессиональных и любительских творческих коллективов, проведение детских конкурсов и пр.

Он добавил, что в этих мероприятиях примут участие, как местные коллективы, так и те, кто приедет из других регионов.