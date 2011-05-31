Присяжнюк проведет коллегию по тарифам на ЖКХ и утилизации отходов

9 июня в городе Белая Церковь глава Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК проведет заседание коллегии с руководителями районных государственных администраций области и мэрами городов по вопросам тарифов на жилищно-коммунальные услуги и утилизации отходов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом губернатор сообщил во время прямой телефонной линии с жителями Киевской области.

А.ПРИСЯЖНЮК сообщил, что раньше именно в Белой Церкви была расположена одна из самых больших и неблагоустроенных мусорных свалок в Киевской области. Однако, по его словам, нынешний мэр города договорился с частным предприятием, которое взялось упорядочить эту мусорную свалку. На сегодняшний день благодаря внедрению новых технологий сортировки отходов по разным видам площадь мусорной свалки сократилась на 50%, и в целом она стала более упорядоченной, сообщил губернатор.

«Я хочу собрать в Белой Церкви всех руководителей районов и городов области, и на этом примере продемонстрировать, как можно работать с мусорными свалками», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.

Также он добавил, что во время коллегии будет рассматриваться вопрос оптимизации тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Председатель ОГА напомнил, что недавно Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в очередной раз затронул этот вопрос, который завтра будет рассматривать Кабинет министров.