Фермеру, грозившему самосожжением, землю не вернут

Руководство Драбовского района Черкасской области не намерено продлевать действие договора на аренду земли с фермером Александром БИРЮКОМ, который сегодня утром был готов себя сжечь, если Драбовская райгосадминистрация не продлит ему срок аренды земли.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Черкасской областной организации Партии регионов со ссылкой на председателя Драбовской райгосадминистрации, руководителя районной организации Партии регионов Владимира БУТА.

По его словам, одной из главных задач, стоящих перед райгосадминистрацией, является обеспечение рационального и эффективного использования земель государственной собственности. Райгосадминистрация взяла курс на искоренение фактов потребительского отношения к земле.

Фермерское хозяйство, председателем которого является А.БИРЮК, арендует землю с 2005 года. За весь период пользования на указанной земле выращивались практически только кукуруза, подсолнух и соя, чем нарушались требования оптимального соотношения культур в севооборотах. На протяжении всех лет ни минеральные, ни органические удобрения не вносились. “На наши замечания относительно неэффективности использования земли А.БИРЮК не реагировал. Поэтому, как требует действующее законодательство, до окончания срока действия договора аренды, райгосадминистрация в письменном виде сообщила А.БИРЮКУ о том, что мы не намерены продлевать действие договора аренды. Наверно, своим поступком он хотел выразить свое недовольство по поводу решения райгосадминистрации”, - заявил В.БУТ.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в поселке Драбов Черкасской области к зданию райгосадминистрации на груженном канистрами с бензином грузовике подъехал фермер А.БИРЮК, который грозился себя сжечь, если РГА не продлит ему срок договора на аренду земли. По словам А.БИРЮКА, чиновники решили отдать 188,4 га пашни в одном из сел Драбовского района другому арендатору только потому, что тот является депутатом Черкасского облсовета от Партии регионов.