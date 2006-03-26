В Днепропетровске 1000 человек живут по-советски

Органы внутренних дел Днепропетровской области готовы сегодня на протяжении 1 часа заменить паспорта образца 1974 года на паспорта граждан Украины около 1 тысячи избирателей региона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил начальник УМВД области, генерал-майор милиции Александр БОБЫЛЕВ.

По его словам, именно такое количество жителей Днепропетровской области имеет старые паспорта. А.БОБЫЛЕВ подчеркнул, что для срочного оформления и выдачи новых паспортов милиция создала мобильные группы, которые будут работать также непосредственно на избирательных участках.

Начальник УМВД Днепропетровской области сообщил, что сегодня на охрану общественного порядка во время проведения выборов привлечены свыше 5 тыс. 200 работников милиции, около 4 тыс. из которых будут нести службу рядом с избирательными участками.

По его словам, по состоянию на 11.30 нарушений общественного порядка на избирательных участках не наблюдалось.

А.БОБЫЛЕВ отметил, что накануне органы УМВД Днепропетровской области получили 10 анонимных обращений о вроде бы готовящихся нарушениях общественного порядка, связанных с процессом голосования. Однако, по его словам, анонимные обращения в ходе проверки не подтвердились.

А.БОБЫЛЕВ отметил, что сейчас в Днепропетровской области работают все 1797 избирательных участков.

Генерал-майор подчеркнул, что работники милиции оставят избирательные участки только после того как «в урну для голосования будет вброшен последний бюллетень».