Проект "Поддержи себя — поддержи Украину" — всеукраинская инициатива, согласно которой 50% от продажи каждой упаковки препарата витамина D3 "Олидетрим 2000" направят на закупку реанимобилей.

Инициатива стартовала 15 августа. Необходимую сумму — 3 700 000 грн планируют собрать до конца сентября, а реанимобили со специальным оборудованием - кислородом, дефибриллятором, носилками - передать на медицинские нужды для госпиталей и больниц.

Каждый реанимобиль — это спасенные жизни, это скорая помощь там, где счет идет на минуты. "Олидетрим 2000" для этого проекта выбран не случайно. Одна капсула препарата — это суточная профилактическая доза важного витамина D3, необходимого для сбалансированной работы организма. Сегодня на дефицит этого витамина страдает большинство украинцев. Препарат "Олидетрим 2000" укрепляет иммунную систему, нормализует работу нервной и укрепляет опорно-двигательную систему, регулирует обмен углеводов и жиров, облегчает работу сердца и сосудов.

Проект "Поддержи себя — поддержи Украину" продлится с 15 августа до конца сентября или до сбора запланированной суммы. Чтобы приобщиться к инициативе, нужно просто приобрести в аптеке препарат "Олидетрим 2000".

На сайте "Олидетрим" установлен онлайн-счетчик собранных средств, который обновляется ежедневно. Поэтому каждый желающий сможет увидеть, как набирается нужная сумма от продаж препарата.

Справка. Витамин D3 укрепляет иммунитет, регулирует кальций-фосфорный обмен, помогает нормализовать нервную систему, способствует здоровому развитию детей и тому подобное. Его недостаток грозит предрасположенностью к сердечным, респираторным инфекционным болезням, аллергии, утомляемости, снижению памяти и концентрации внимания, боли в мышцах, хрупкости костей, остеопорозу, выпадению волос и другим проблемам.