Монаха, который «заминировал» Свято-Иверский монастырь, поймали

Сотрудники Одесского горуправления внутренних дел задержали за ложное сообщение о минировании Свято-Иверского мужского монастыря одного из местных монахов.

Как сообщил УНИАН начальник ЦОС УМВД в Одесской области Виктор МИРОШНИЧЕНКО, таким образом задержанный отомстил руководству монастыря за плохое к нему отношение – накануне его выпроводили из обители «за неподобающее поведение».

После окончания следствия меру наказания определит суд. Злоумышленнику грозит штраф от 7 до 15 тыс. грн. или полугодичное лишение свободы.

Напомним, 17 февраля, когда в Одессу с рабочей поездкой прибыл Президент Виктор ЯНУКОВИЧ, по телефону 102 был получен сигнал от неизвестного о том, что заминирован Свято-Иверский мужской монастырь. После обследования зданий монастыря специалисты не обнаружили взрывоопасных предметов.

Посещение главой государства монастыря не планировалось.