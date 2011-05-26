Новым графиком движения поездов на 2011/2012 гг., который вводится в действие 29 мая, «Укрзализныця» задействует 109 летних поездов для перевозок на юг Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции начальник главного пассажирского управления «Укрзализныци» Александр ИВАНЬКО.

По состоянию на 26 мая из 109 летних поездов уже назначено 93 поезда, из них 77 — в крымском направлении.

Для избежания очередей в кассах «Укрзализныця» откроет на лето еще 175 касс в дополнение к более чем 1700 действующим. При этом 7 из них будут передвижными, которые работают летом на побережье Черного моря.

Кроме того, сформированы три состава «детских» поездов на Приднепровской, Одесской и Юго-Западной железных дорогах. Также созданы оперативные штабы для обеспечения безопасной перевозки организованных групп детей, назначены ответственные работники.