Сегодня в УНИАН - Пинтосевич

Сегодня в информационном агентстве УНИАН в рамках Лаборатории "Сделай себя сам" состоится мастер-класс тренера и эксперта по системному развитию личности и бизнеса Ицхака ПИНТОСЕВИЧА на тему: «Ораторское мастерство: Харизма и Влияние».

Как рассказал И.ПИНТОСЕВИЧ, во время мастер-класса можно будет узнать, как управлять восприятием людей по отношению к себе, какая позиция наиболее успешна в переговорах любой сложности, как убрать страх перед выступлением и др.

«Внутри каждого человека есть дремлющие силы. Силы, способные удивить его самого, так как он зачастую и не предполагает, что обладает ими. Силы, способные перевернуть жизнь, стоит их только поднять из глубин и привести в действие», - считает И.ПИНТОСЕВИЧ.

На мастер-классе И.ПИНТОСЕВИЧА можно будет:

- научиться самым действенным инструментам личной эффективности, которые существуют в мире на сегодняшний день;

- узнаете, как инициировать изменения в своей жизни;

- узнать об алгоритмах достижения целей;

- овладеть самыми действенными инструментами ораторского мастерства;

- познать искусство коммуникации и убеждения.

Каждый участник получит в подарок книгу - один из бестселлеров Ицхака ПИНТОСЕВИЧА.

Кроме того, каждый участник пройдет тестирование своего типа личности и получит индивидуальные рекомендации.

Время проведения семинара – 26 мая, четверг, 19.00-21.00. Адрес – г. Киев, ул. Крещатик, 4. Более подробно о записи на мастер-класс можно узнать здесь.

Справка УНИАН: Ицхак ПИНТОСЕВИЧ – профессиональный спортсмен и спортивный тренер в прошлом. Бизнесмен, который в 26 лет управлял торговым бизнесом с оборотами в миллионы долларов. С 26 лет отправился в духовное путешествие и после странствий по всему миру поселился в Иерусалиме. Более 10 лет изучает все существующие в мире системы прикладной психологии.

И.ПИНТОСЕВИЧ – лучший бизнес-тренер Украины 2007 года по оценкам Украинской Академии Тренинга. Его специализация – системное развитие личности и бизнеса, тренинги, коучинг, консалтинг. Автор книг бестселлеров "10 Заповедей Успеха" и «7 Заповедей Энергии и Здоровья», которые вошли в ТОП-10 самых продаваемых книг в Украине (рейтинг сети книжных магазинов «Читай город» и «КС», за 2010 г.), а также новой книги «Уверенность в себе и ораторское мастерство».