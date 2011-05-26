Киевский судья погорел на взятке

В Киеве за получение 2 тысяч долларов США взятки задержан судья одного из районных судов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева, судья через посредника получил деньги за принятие процессуальных решений по гражданскому делу в пользу одной из сторон.

В отношении судьи и его пособника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки служебным лицом, которое занимает ответственное положение).

На данное время проводятся необходимые следственные действия с целью установления всех обстоятельств дела.