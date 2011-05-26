В Интернете появились фальшивые ответы на внешнее тестирование 2011

На некоторых интернет-сайтах размещены фальшивые ответы на тестовые задания внешнего независимого оценивания 2011 года, подготовленные вроде бы специалистами этого учреждения.

Об этом заявили в Украинском центре оценивания качества образования.

"Настоятельно советуем будущим участникам ВНО-2011 считать подобные материалы провокационными, ведь они не будут способствовать успешному прохождению внешнего независимого оценивания, и использовать в процессе подготовки к тестированию школьные учебники или другую рекомендованную Украинским центром оценивания качества образования литературу. Перечни таких источников по каждому предмету размещены на нашем сайте", - говорится в сообщении центра.

Кроме этого, центр напоминает, что правильные ответы на тестовые задания будут опубликованы на его сайте только после завершения тестирования по определенному учебному предмету.

Напомним, 193 тысячи выпускников средних учебных заведений зарегистрировались для прохождения внешнего независимого тестирования в 2011 году, по состоянию на утро последнего дня регистрации. Такой показатель почти вдвое меньше за 2010 год, когда зарегистрировались свыше 433 тысячи человек.

ТСН