Почему так дорожают лекарства?

В Государственной таможенной службе Украины утверждают, что развернутая против нее информационная кампания является попыткой скрыть реальные причины подорожания лекарств в стране.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гостаможни Украины.

Как отмечается в сообщении, в соответствии с действующим законодательством, зарегистрированные лекарственные средства и изделия медицинского назначения освобождаются от налогообложения.

Вместе с тем, по данным Гостаможни, длительное время в Украине под видом лекарств ввозились пищевые добавки и другие товары.

Также была распространена схема завоза лекарств со значительно завышенной таможенной стоимостью с целью получения сверхдоходов за счет украинских граждан.

В частности, по данным таможенной статистики, с начала 2011 года отдельными предпринимателями систематически повышается стоимость лекарственных средств, которые они импортируют.

Как отметили в Гостаможне, одним из крупнейших импортеров цена лекарств была увеличена по сравнению с прошлым годом на 20-50 процентов. А по отдельным позициям – втрое.

"Мы считаем, что развернутая информационная кампания против таможни является попыткой скрыть реальные причины подорожания лекарств. А именно – желание определенных недобросовестных импортеров и в дальнейшем получать сверхдоходы", - отметили в Государственной таможенной службе Украины.