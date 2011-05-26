За бутылку ртути можно получить до 7 лет

В Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины пресекли контрабанду 5 кг ртути.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-секторе управления СБУ в Донецкой области.

Согласно сообщению, при таможенном досмотре поезда «Львов-Адлер» на станции «Иловайск» сотрудники СБУ совместно с сотрудниками Восточной таможни выявили у одного из пассажиров зеленую бутылку с жидкостью серебристого цвета. Мужчина скрыл емкость от таможенного контроля в спортивной сумке и намеревался вывезти ее в Россию с целью сбыта. Согласно выводу эксперта, изъятое вещество является ртутью – высокотоксичным химическим веществом первого класса опасности.

Управлением СБУ в Донецкой области в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Ответственность за совершение такого преступления предусмотрена лишением свободы сроком от 3 до 7 лет. Ведется следствие.