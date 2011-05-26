В Житомире студенты провели митинг

25 мая в Житомире студенты местных вузов провели митинг протеста против нового законопроекта о высшем образовании.

Как передает корреспондент УНИАН, митинг прошел под стенами Житомирской облгосадминистрации под лозунгами: “Знание - не товар, универ - не базар!”, “ Доступное образование - каждому!”, “Свобода, равенство, студенческая солидарность!”.

Как сообщили УНИАН в Житомирской облгосадминистрации, с участниками митинга встретился начальник управления образования и науки ОГА Александр ПАСТОВЕНСКИЙ.

Выслушав требования участников митинга прописать в образовательном законе положение о невозможности повышения платы за учебу на протяжении всего периода обучения, А.ПАСТОВЕНСКИЙ отметил, что студенты имеют право на собственную точку зрения относительно действующего образовательного законодательства. При этом он подчеркнул, что законопроект «не содержит ничего преступного, и призван всячески защищать права украинского студенчества».

Как сообщал УНИАН, в Минобразования обращают внимание на то, что новая редакция проекта закона «О высшем образовании», кроме прочего, предусматривает: неизменную плату на протяжении всего срока обучения для студентов-контрактников (статья 67); гарантированные государством стипендии на уровне прожиточного минимума (статья 56); гарантированную государством практику в Украине и возможность стажировки за рубежом (статья 46); ограничение двумя сроками пребывания на должности руководителя высшего учебного заведения (статья 38); приравнивание диплома специалиста к диплому магистра.

Вместе с тем, 23 мая ряд студенческих и молодежных организаций заявили о намерении начать 25 мая в более чем 15 городах всеукраинский студенческий бунт против "законопроекта Табачника" и против “деградации образования”.

Одно из главных требований акции - не допустить регистрации в парламенте проекта закона "О высшем образовании" в нынешней редакции.

25 мая министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК заявил, что он рассчитывает, что законопроект "О высшем образовании" будет принят осенью. "Нам нужно до конца мая подать его (законопроект - УНИАН) на рассмотрение правительства. Так определяет программа реформ. Дальше, я надеюсь, что коллеги его быстро посмотрят, и думаю, что осенью мы сможем его на первое заседание Верховной Рады в сентябре внести", - сказал Д.ТАБАЧНИК. Он также выразил мнение, что студенческие акции протеста против этого законопроекта проплачены.