Дело против экс-министра ЖКХ Крыма передали в суд

Прокуратура направила в Центральный райсуд Симферополя уголовное дело в отношении бывшего министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Владимира БАЖЕНОВА, который обвиняется в нецелевом использовании почти 7 млн. грн. из государственного бюджета.

Об этом УНИАН сообщил представитель надзорного ведомства Крыма.

«Бывший министр незаконно распорядился средствами, выделенными из госбюджета на обновление троллейбусного парка. Вопреки постановлению правительства страны, на 6,9 млн. грн. были закуплены троллейбусы не отечественного, а иностранного производства», - говорится в официальном пресс-релизе прокуратуры.

Действия распорядителя бюджетных средств квалифицированы по ч.2 ст.210 Уголовного кодекса Украины - нарушение законодательства о бюджетной системе страны.

Дело было возбуждено в марте. Следствие проводило крымское Управление СБУ. Экс-министр не содержался под стражей.

В.БАЖЕНОВ в конце апреля 2010 года написал заявление об отставке с должности министра ЖКХ Крыма, в мае крымский парламент уволил его. В феврале 2011-го стало известно, что В.БАЖЕНОВ занял должность заместителя начальника Главного управления жилищного хозяйства Киевской городской государственной администрации.