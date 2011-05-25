В Сумах сегодня не будут продавать спиртное

Сегодня, 25 мая, всем торговым точкам, расположенным в центральной части Сум и на территории, прилегающей к стадиону «Юбилейный», запрещено реализовывать пиво и ликеро-водочные изделия.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня в ходе очередной сессии Сумского городского совета с целью «обеспечения общественного порядка во время проведения финальной части Кубка Украины по футболу».

Основанием для данного решения является закон о местном самоуправлении, говорится в документе.

Запрет на продажу алкоголя в центре Сум уже действует, и большинство магазинов закрыли свои витрины с алкоголем. Здесь же вывешены объявления о том, что спиртное 25 мая продаваться не будет.

По данным правоохранительных органов, никаких серьезных правонарушений со стороны футбольных болельщиков по данным на 15.00 в Сумах не зафиксировано.

В настоящее время десятки болельщиков киевского «Динамо» уже находятся в фан-зоне в городском парке имени Ивана Кожедуба. Их окружает около сотни бойцов «Беркута» в бронежилетах. В тоже время вокруг донецкой фан-зоны стоит гораздо меньше милиционеров. Выходить из фан-зоны им не запрещают, поэтому большинство приезжих разошлись гулять по городу. Однако болельщики продолжают прибывать как автотранспортом, так и по железной дороге: ближе к началу матча из Киева в Сумы прибудет специальный поезд с фанатами «Динамо». Милиция будет встречать их на вокзале и сопровождать к стадиону, а потом - обратно.

Также в одной из касс стадиона «Юбилейный» началась выдача билетов, купленных болельщиками по интернету. Билеты выдаются предъявителям чеков о покупке через интернет. В тоже время несколько сотен сумских болельщиков ожидает возле других касс продажи возможно не распроданных билетов.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Сумах на стадионе «Юбилейный» состоится матч между футбольными командами «Шахтер» (Донецк) и «Динамо» (Киев) на Кубок Украины.