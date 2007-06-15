Червоненко: мы же не можем все сидеть на одной игле

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Генеральной прокуратуре и СБУ проверить соглашение между Федеральным агентством по атомной энергии РФ и государственным концерном «Укратомпромом».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам губернатор Запорожской области Евгений ЧЕРВОНЕНКО, присутствовавший на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Отвечая на вопрос журналистов, чем не понравилось Президенту соглашение между “Росатомом” и «Укратомпромом», Е.ЧЕРВОНЕНКО сказал: «Мы же не можем все сидеть на одной игле».

Как сообщал УНИАН, 4 июня Государственный концерн «Укратомпром» и Федеральное агентство по атомной энергии РФ (Росатом) подписали протокол о намерениях сотрудничества в атомной отрасли. Протокол подписали в Киеве генеральный директор «Укратомпрома» - президент НАЭК «Энергоатом» Андрей ДЕРКАЧ и председатель Росатома Сергей КИРИЕНКО.

В протоколе стороны, среди прочего, выразили намерение развивать сотрудничество в направлениях научно-технического сопровождения атомной отрасли, повышения безопасности и продления сроков эксплуатации атомных энергоблоков, проектирования и строительства новых АЭС, развития предприятий ядерно-топливного цикла, а также общего выхода на рынки третьих стран. В ближайших планах сторон – изучение возможности создания совместных предприятий в сфере производства и обогащения урана, а также изготовления ядерного топлива на предприятиях Украины и Российской Федерации.

«Укратомпром» и Росатом намерены подготовить и согласовать список конкретных проектов сотрудничества до 1 июля этого года. Протоколом предусматривается, что организация взаимодействия между «Укратомпромом» и Росатомом будет осуществляться на базе совместной организации, созданной на паритетных началах. Учредителями совместной организации со стороны «Укратомпрома» выступит ОАО «Харьковский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «Энергопроект», со стороны Росатома – ОАО «Атомное и энергетическое машиностроение».