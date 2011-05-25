Реконструкция «Олимпийского» подорожала еще на миллиард

Кабинет Министров Украины сегодня своим распоряжением утвердил скорректированный проект и титул строения «Реконструкция существующих и строительство новых объектов Национального спортивного комплекса "Олимпийский".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе спорткомплекса.

Согласно сообщению, ГП «Укргосстройэкспертиза» позитивным заключением от 23 мая № 00-0358-11/ЦБ рекомендовала проект к утверждению.

Проект реконструкции прошел научно-технический совет при Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно документу, общая сметная стоимость реконструкции НСК «Олимпийский» составляет 4 млрд. 590,32 млн. грн., в том числе строительно-монтажные работы – 2 млрд. 226,40 млн. грн., оборудование – 1 млрд. 041,24 млн. грн., пусконаладочные работы - 37,54 млн. грн., другие расходы – 1 млрд. 285,15 млн. грн.

В частности, стоимость реконструкции стадиона составляет 4 млрд. 139,69 млн. грн., из них строительно-монтажные работы – 1 млрд. 858,78 млн. грн., оборудование – 1 млрд. 035,74 млн. грн., пусконаладочные работы - 37,30 млн. грн., другие расходы – 1 млрд. 207,86 млн. грн.

При этом стоимость работ в подготовительный период составила 10 млн. грн., проектные работы - 260,1 млн. грн., научно-техническое сопровождение - 56 млн. грн., не стандартизированное оборудование - 35,87 млн. грн.., административные расходы - 143,65 млн. грн., риски - 12,3 млн. грн.

В проект включены: спортивная арена (площадью 17893 кв. м на 68 055 зрительских мест), трибуны второго яруса, подземный паркинг (полезной площадью 9 352,8 кв. м), VIP-зона, зона прессы и обслуживания зрителей (полезной площадью 36 075,6 кв. м), эстакада с дорогой и встроенными помещениями (полезной площадью 2 640,57 кв. м), тепловые подстанции «Южная» и «Северная», перенос инженерных сетей, устройство подпорных стен.

По данным пресс-службы спорткомплекса, по состоянию на 1 мая 2011 года на реконструкции НСК «Олимпийский» профинансировано работ на 3 млрд. 623,41 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров своим постановлением №382 от 11 апреля т.г. внес изменения в приложения 1-3 Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу, согласно которому стоимость реконструкции НСК «Олимпийский» увеличена до 4,6 млрд. грн.

Согласно изменениям, на реконструкцию существующих и строительство новых объектов НСК «Олимпийский» в этом году выделяется 1 млрд. 930,85 млн. грн.

Ранее распоряжением №1586-р от 28 июля 2010 г. Кабмин увеличил общую сметную стоимость реконструкции существующих и строительства новых объектов НСК "Олимпийский" в Киеве на 42% – с 2 млрд. 114,727 млн. грн. до 3 млрд. 5,977 млн. грн.