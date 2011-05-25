Кабмин отменил квоты на экспорт зерновых
Информация от Присяжнюка
Кабинет министров Украины отменил действие квот на экспорт зерновых из Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК.
Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Кабмина.
Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины инициировало отмену квот на экспорт пшеницы и ячменя.
Справка УНИАН. 30 марта т.г. Кабинет министров Украины принял решение продлить срок действия квот на экспорт зерновых до 1 июля этого года.
Квоты были введены 4 октября 2010 года на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы – в объеме 0,5 млн. тонн; кукурузы – 2 млн. тонн; ячменя – 0,2 млн. тонн; ржи – 1 тыс. тонн; гречихи – 1 тыс. тонн.
При этом в марте т.г. активно обсуждалась возможность замены квотирования экспорта зерна таможенным сбором.
В конце апреля Кабмин отменил квоты на экспорт кукурузы.