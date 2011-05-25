Интерпол не подтвердил информацию о задержании зятя Черновецкого
12:33, 25 мая 2011Общество
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Интересовалась ГПУ
|Вячеслав СУПРУНЕНКО
Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-службы Генпрокуратуры Юрий БОЙЧЕНКО.
“В Интерполе нам эту информацию не подтвердили”, - сказал он.
Как сообщали отдельные СМИ, В.СУПРУНЕНКО, которого украинская сторона объявила в международный розыск, был задержан в Италии при попытке рассчитаться кредитной карточкой.
Как сообщал УНИАН, 11 апреля Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении В.СУПРУНЕНКО за совершение разбойного нападения в сговоре с группой лиц.
В.СУПРУНЕНКО объявлен в международный розыск с внесением его данных в оперативно-розыскной учет Интерпола в категории «красная карточка».
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