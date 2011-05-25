Интерпол не подтвердил информацию о задержании зятя Черновецкого

В Украинском бюро Интерпола Генеральной прокуратуре не подтвердили информацию о задержании в Италии бывшего зятя Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО Вячеслава СУПРУНЕНКО.

Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-службы Генпрокуратуры Юрий БОЙЧЕНКО.

“В Интерполе нам эту информацию не подтвердили”, - сказал он.

Как сообщали отдельные СМИ, В.СУПРУНЕНКО, которого украинская сторона объявила в международный розыск, был задержан в Италии при попытке рассчитаться кредитной карточкой.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении В.СУПРУНЕНКО за совершение разбойного нападения в сговоре с группой лиц.

В.СУПРУНЕНКО объявлен в международный розыск с внесением его данных в оперативно-розыскной учет Интерпола в категории «красная карточка».