Ко дню Киева покажут шоу с огнем и танцами

Ко Дню Киева 28 мая в «Парке Киевская Русь» (с. Копачев Обуховского района Киевской области) покажут шоу с танцами и огнем.

Об этом УНИАН сообщили в благотворительной организации «Славянский фонд».

Также будет организован парад флагов и показ средневековой моды: будут представлены военные доспехи скифов IV ст. до н.э., спартанцев I ст. н.э., римлян I ст. н.э., костюмы мещан, дружин, бояр, князей Древней Руси, одежда кочевых народов и даже костюмы рыцарей XV века. Дополнят программу и каскадерские трюки с забавами скоморохов и театрализованные представления.

«Празднование Дня Киева имеет для нас большое значение, потому решили отметить громко. Хореографическое шоу «Русь Первозданная» – эксклюзивное, его можно увидеть только в «Парке». Это рассказ о том, как жили, любили и воевали наши пращуры», – анонсирует праздник автор проекта «Парк Киевская Русь» Владимир ЯНЧЕНКО.

«Русь Первозданную» покажут вечером, а меню развлечений на день будет состоять из многообразных мастер-классов, экскурсий и конкурсов.

«Мы всегда предлагаем не просто посмотреть на то, что у нас происходит, но и погрузиться в жизнь настоящего древнерусского города. Игры и забавы, мастер-классы по кузнечному и гончарному ремеслам, стрельба из лука, общение с Нестором Летописцем, возможность переодеться в костюмы киевлян X, например, века – все это создает соответствующее настроение», – говорит В.ЯНЧЕНКО.

Цены на входной билет на праздник, как обещают организаторы, будут демократичными. Для детей до 7 лет – вход бесплатно, а ученики Киева и области имеют возможность принять участие в благотворительной акции «Детинец Киева зовет вас!». Подробности на сайте www.parkkiyvrus.com.