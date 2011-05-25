Горсовет Херсона намерен запретить собакам лаять по ночам
11:41, 25 мая 2011Общество
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Крайними будут хозяева
Городской совет Херсона планирует обязать владельцев собак (которые содержатся в квартирах многоэтажек) предупреждать ночной лай животных.
Как передает кореспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил мэр Херсона Владимир САЛЬДО.
Согласно сообщению, ограничивать лай собак их хозяева должны будут с 22.00 до 06.00.
Соответствующий проект решения в рамках принятия новых Правил благоустройства города будет рассмотрен на сессии горсовета Херсона 31 мая.
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