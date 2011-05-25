С милиционера сорвали погоны и полили его пивом

В Тернополе 18-летний юноша избил милиционера.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью областного управления милиции, инцидент произошел в парке Славы. Там участковый инспектор, лейтенант милиции, находясь при выполнении служебных обязанностей, увидел группу молодых людей, распивавших спиртные напитки. На замечание о запрещении употреблять алкоголь в общественных местах юнцы отреагировали агрессивно, один из них сорвал с милиционера погоны, порвал форменную одежду, а затем полил правоохранителя пивом.

Женщина, которая стала свидетелем этого происшествия, сообщила об избиении правоохранителя в милицию. В парк сразу выехала оперативно-следственная группа, которая задержала трех нетрезвых молодых людей. Как выяснилось, они уже длительное время отмечали успешную сдачу экзаменов в вечерней школе, где учатся двое из них.

Против самого старшего из них - 18-летнего жителя села Смиковцы Тернопольского района - возбуждено уголовное дело по ст. 342 ч. 2 (сопротивление сотруднику правоохранительного органа во время выполнения им служебных обязанностей) и ст. 345 ч. 2 (преднамеренное причинение сотруднику правоохранительного органа побоев, легкой или средней тяжести) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время задержанный находится под стражей.

Другой молодой человек из компании, несовершеннолетний житель Тернополя, понес за совершенное административную ответственность. Еще один школьник, который был участником инцидента, проходит по делу в качестве свидетеля.