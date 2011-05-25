Как побороть страх перед выступлением

В четверг, 26 мая, в информационном агентстве УНИАН в рамках Лаборатории "Сделай себя сам" состоится мастер-класс тренера и эксперта по системному развитию личности и бизнеса Ицхака ПИНТОСЕВИЧА на тему: «Ораторское мастерство: Харизма и Влияние».

Как рассказал И.ПИНТОСЕВИЧ, во время мастер-класса можно будет узнать, как управлять восприятием людей по отношению к себе, какая позиция наиболее успешна в переговорах любой сложности, как убрать страх перед выступлением и др.

Каждый участник получит в подарок сразу две книги - бестселлера И.ПИНТОСЕВИЧА "10 Заповедей Успеха" и "Уверенность в себе и ораторское мастерство".

Кроме того, каждый участник пройдет тестирование своего типа личности и получит индивидуальные рекомендации.

Время проведения семинара – 26 мая, четверг, 19.00-21.00. Адрес – г. Киев, ул. Крещатик, 4. Более подробно о записи на мастер-класс можно узнать здесь.

Справка УНИАН: И.ПИНТОСЕВИЧ – профессиональный спортсмен и спортивный тренер в прошлом. Бизнесмен, который в 26 лет управлял торговым бизнесом с оборотом в миллионы долларов. С 26 лет отправился в духовное путешествие и после странствий по всему миру поселился в Иерусалиме. Более 10 лет изучает все существующие в мире системы прикладной психологии.

И.ПИНТОСЕВИЧ – лучший бизнес-тренер Украины 2007 года по оценкам Украинской Академии Тренинга. Его специализация – системное развитие личности и бизнеса, тренинги, коучинг, консалтинг. Автор книг бестселлеров "10 Заповедей Успеха" и «7 Заповедей Энергии и Здоровья», которые вошли в ТОП-10 самых продаваемых книг в Украине (рейтинг сети книжных магазинов «Читай город» и «КС», за 2010 г.), а также новой книги «Уверенность в себе и ораторское мастерство».