Эксперты обсуждают порядок применения оружия военнослужащими ЧФ

В Севастополе начались совместные заседания украинской и российской частей рабочей группы по военно-политическим вопросам Подкомиссии по вопросам функционирования Черноморского флота Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, эксперты, возглавляемые послом по особым поручениям МИД Украины Виктором СЕМЕНОВЫМ и его российским коллегой Александром БАВЫКИНЫМ, согласовывают ряд проектов межгосударственных и межправительственных соглашений. В частности, они продолжают работу над проектом соглашения между РФ и Украиной о порядке применения оружия военнослужащими ЧФ РФ, дислоцирующегося на территории Украины, вне мест дислокации воинских формирований ЧФ РФ на территории Украины. Кроме того, предметом обсуждения рабочих групп является соглашение между правительством РФ и Кабинетом министров Украины о порядке пересечения государственной границы Украины военнослужащими ЧФ РФ, членами их семей, лицами из состава караула и специалистами, которые сопровождают спецгрузы, продукцию и другие материально-технические средства в интересах ЧФ РФ, прибывающих (убывающих) на военных кораблях, судах обеспечения или летательных аппаратах ЧФ РФ.

Рабочие группы также рассматривают проект соглашения о передвижении воинских формирований ЧФ РФ вне мест их дислокации, и другие документы.

Заседания будут продолжаться в течение всей рабочей недели.