Чехия не будет переходить на евро в ближайшее время, в стране останется чешская крона, сообщает во вторник Чешское радио со ссылкой на заявление президента Чехии Вацлава Клауса после встречи с премьер-министром Бельгии Ивом Летермом.

Президент Чехии отметил, что в еврозоне сейчас продолжается долговой кризис, так как "некоторые государства столкнулись с серьезными долговыми проблемами". Клаус напомнил, что об оказании финансовой помощи попросили уже три страны еврозоны - Греция, Ирландия и недавно - Португалия.

Глава Чехии сказал также, что "в течение последних 20 лет предупреждал о возможном риске, связанном с введением единой европейской валюты в сообществе так разнородной группы государств", - цитирует РИА "Новости".