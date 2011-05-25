Мэр Вильнюса попал в реанимацию

Мэр столицы Литвы Вильнюса Артурас Зуокас во вторник был доставлен в реанимацию кардиологического отделения, сообщает прибалтийский интернет-портал Delfi со ссылкой на супругу главы литовской столицы Агне Зуокене.

По ее словам, утром во вторник Зуокас почувствовал себя плохо и отменил запланированную ранее встречу с президентом Литвы Далей Грибаускайте. По данным портала, в больницу мэр Вильнюса был доставлен в предынфарктном состоянии.

"В данный момент он находится в реанимации кардиологического отделения", - сказала супруга градоначальника.

Главой Вильнюса Зуокас избран в третий раз, и всего месяц назад. Пост мэра он занимал в 2000-2003 и 2003-2007 годах, добавляет РИА "Новости".

В воскресенье в реанимацию попал мэр другой прибалтийской столицы - Риги - Нил Ушаков, который потерял сознание после участия в марафоне и сегодня перевезен в Берлин.