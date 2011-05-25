Задержанный в России участник Львовских событий пропал

Львовский облсовет просит Министерство иностранных дел Украины выяснить местонахождение задержанного в РФ украинца Романа СЕМЧИЯ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета, соответствующее обращение к Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в Российской Федерации Владимиру ЕЛЬЧЕНКО и министру иностранных дел Константину ГРИЩЕНКО сегодня на сессии постановили депутаты областного совета.

В своем обращении они просят выяснить, где сейчас находится задержанный в РФ украинец Р.СЕМЧИЙ, и обеспечить передачу его правоохранительным органам Украины здоровым и невредимым.

В обращении, в частности, говорится о том, что 9 мая во Львове милиция задержала гражданина Украины Р.СЕМЧИЯ, который постоянно работает в Красноярском крае Российской Федерации, а во Львове находился в отпуске. В тот же день милиция отпустила Р.СЕМЧИЯ после составления протокола о совершении им административного правонарушения, а 11 мая он выехал на постоянное место работы.

«Прокуратура Львовской области возбудила несколько уголовных дел по поводу событий 9 мая во Львове. В рамках расследования этих дел Р.СЕМЧИЙ был объявлен в международный розыск и 19 мая задержан на рабочем месте работниками правоохранительных органов Российской Федерации. В этот же день Р.СЕМЧИЙ успел известить свою семью по телефону о том, что его заковали в наручники для экстрадиции в Украину, после чего связь оборвалась. С тех пор отсутствуют какие-либо сведения о месте пребывания и судьбе Романа СЕМЧИЯ», - отмечается в обращении областных избранников.

Также отмечается, что депутаты Львовского областного совета, как органа местного самоуправления, «сознательны своей ответственности за судьбу Романа СЕМЧИЯ, который ограничен сейчас в свободе на территории иностранного государства, находится вне влияния областного совета, и обращаются к Вам с просьбой принять все надлежащие меры дипломатического реагирования с целью выяснения судьбы Романа СЕМЧИЯ и обеспечения передачи его правоохранительным органам Украины здоровым и невредимым».