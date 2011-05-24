Янукович упростил условия приема на службу в госохрану

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ упростил условия приема военнослужащих в Управление государственной охраны Украины и порядок присвоения им званий.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

Президент указом внес изменения в Положение о прохождении воинской службы по контракту военнослужащими Управления государственной охраны Украины.

В соответствии с изменениями для того, чтобы претендовать на прием на воинскую службу по контракту, теперь необходимо прослужить на срочной воинской службе не меньше трех, а не шести месяцев как было раньше.

Также изменениями Президент разрешил принимать людей, имеющих не только высшее или профессионально-техническое образование, но и полное общее среднее образование.

В соответствии с изменениями продлить контракт после первых 5 лет службы теперь можно и на три года, а не только на пять как раньше.

Внесены изменения и в порядок присвоения званий старшего прапорщика, так исключено условие пребывания в должности прапорщика не меньше одного года. В соответствии с новыми изменениями звания лейтенанта может быть присвоено выпускникам высших военных учебных заведений, воинских учебных подразделений высших учебных заведений, которые не имеют военных званий офицерского состава и назначаются на должности, за которыми штатом (штатным расписанием) предусмотрены военные звания офицерского состава.

Из пункта о досрочном присвоении званий исчезло положение, что оно может присваиваться лицам офицерского состава Управления лишь по завершении не меньше половины установленного срока выслуги в прежнем воинском звании. Отныне этот пункт будет виглядеть так: «Очередное воинское звание до полковника включительно может быть присвоено лицам офицерского состава досрочно начальником Управления государственной охраны Украины в порядке поощрения при наличии оснований, предусмотренных статьей 41 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины».

Также изменениями Президент разрешил гражданским занимать должности в УГО: «Отдельные воинские должности в мирное время могут замещаться (на условиях срочного трудового договора) гражданскими лицами в порядке, установленном начальником Управления государственной охраны Украины».

Отменено положение, что военнослужащим Управления, которые имеют выслугу свыше 20 лет предоставляются ежегодные основные отпуска продоложительностью 45 календарных дней.

Отныне, увольнение с воинской службы в УГО будет проводиться в запас Службы безопасности Украины.