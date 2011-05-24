ВР задолжала Укрзализныце за перевозку нардепов

Верховная Рада Украины задолжала «Укрзализныце» за перевозку народных депутатов за 4 месяца т.г. 186,4 тыс. грн. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, общая сумма за перевозку народных депутатов составила 413,5 тыс. грн., компенсировано лишь 54,9%.

Как сообщал УНИАН, за 4 месяца т.г. «Укрзализныця» в целом недополучила 139 млн. грн. компенсаций за перевозку льготных категорий пассажиров.