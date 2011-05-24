В Донецке горит 7-этажное здание (фото)

В Донецке горит 7-этажное здание, в котором в числе десятков офисов разных донецких компаний расположена редакция газеты «Комсомольская правда – Донбасс».

Этот факт УНИАН подтвердили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области.

Согласно первичной информации, сегодня в 13.51 дежурному МЧС поступил вызов о том, что наблюдается горение облицовки семиэтажного здания по Ленинскому проспекту, 4а. Пока категория пожара неизвестна. Из здания проводится эвакуация людей.

Фото предоставлены облуправлением МЧС