В Донецке горит 7-этажное здание (фото)
15:09, 24 мая 2011Общество
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В нем - редакция «Комсомольской правды – Донбасс»
В Донецке горит 7-этажное здание, в котором в числе десятков офисов разных донецких компаний расположена редакция газеты «Комсомольская правда – Донбасс».
Этот факт УНИАН подтвердили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области.
Согласно первичной информации, сегодня в 13.51 дежурному МЧС поступил вызов о том, что наблюдается горение облицовки семиэтажного здания по Ленинскому проспекту, 4а. Пока категория пожара неизвестна. Из здания проводится эвакуация людей.
Фото предоставлены облуправлением МЧС
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