«Укрзализныця» срочно возвращает находящиеся вне страны грузовые вагоны

«Укрзализныця» ввела ограничение погрузки щебня в полувагоны назначением за пределы Украины, а также объявила срочный возврат находящихся вне страны полувагонов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил заместитель генерального директора «Укрзализныци» Петр НАУМЕНКО.

По его словам, такие меры вводятся для удовлетворения всех заявок на перевозки грузов, которые сейчас есть внутри страны, ведь полувагоны являются самыми востребованными. «Мы объявили срочный возврат для украинского полувагона и ввели конвенцию погрузки украинских полувагонов щебнем за пределы Украины», - сказал он.

Как напомнил П.НАУМЕНКО, после создания Первой и Второй грузовых компаний (ПГК и ВГК) в России, когда инвентарный российский парк вагонов стал частным, его использование стало нерациональным. В частности, вагоны этих компаний могут простаивать или возвращаться из Украины порожними, в то время, как грузы назначением в РФ везут дефицитные украинские полувагоны. По словам П.НАУМЕНКО, ранее переговоры с этими компаниями были безрезультатными, однако сейчас достигнуты предварительные договоренности относительно того, что ПГК и ВГК при возможности будут загружаться попутно щебнем назначением из Украины в Россию. «Мы достигли какого-то понимания, и ПГК на сегодня дала согласие, что они не будут сильно повышать цены на щебень, который идет на российские предприятия, а предоставят нормальные условия для перевозки щебневой группы грузов назначением на Россию», - отметил П.НАУМЕНКО.

Одновременно «Укрзализныця» отзывает в Украину свои полувагоны, поскольку этот подвижной состав сейчас чрезвычайно затребован в Украине. «Пока эта схема заработает (по попутной загрузке российских полувагонов - УНИАН) и наша клиентура привыкнет, что надо работать с частным перевозчиком РФ, мы параллельно ввели ограничение погрузки наших полувагонов принадлежности «Укрзализныци» за пределы Украины именно по щебневой группе, так как у нас заявки от 1200 до 1500 вагонов в сутки только по щебню для РФ», - сказал он.

«На сегодня полувагон начал возвращаться. Я думаю, в течение 1-2 недели мы вернем в Украину 12 тыс. полувагонов и более-менее восстановим парк», - отметил замгендиректора ведомства.

Как уточнил он, в результате данных запретных мер в Украину вернется около 50% полувагонов, находящихся за ее пределами, и «Укрзализныця» закроет те заявки по перевозке грузов, которые на сегодня есть.

Запрет введен с 20 мая, и может продлиться месяц или более. «Учитывая значительный рост заявок на перевозки внутри Украины, ограничение, которое сегодня введено, я думаю, будет продлено минимум на месяц», - сказал П.НАУМЕНКО, добавив, что пока будут расти перевозки внутри Украины, отправку дефицитного подвижного состава за пределы Украины будут ограничивать для удовлетворения всех заявок отечественных грузоотправителей.

Он также сообщил, что для клиентов железными дорогами Украины разработана специальная схема, чтобы им удалось сконтактировать с ПГК, ВГК и «компаниями, которые возвращаются порожними». «Эта технология поможет соединить спрос и наличие подвижного состава и решить эту проблему. Все идет в попутном назначении, и обе стороны прекрасно понимают, что это логистически нормальная постройка, и выгодно будет всем», - сказал он.

В то же время, П.НАУМЕНКО предостерег грузоотправителей от спекуляций на рынке, когда посреднические фирмы предлагают свои услуги за плату, обещая найти дефицитный подвижной состав.