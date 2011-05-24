Доллар и евро на межбанке ушли вверх
10:44, 24 мая 2011Общество
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Вчера Нацбанк на рынок не выходил
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 7,9950/8,0020 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились до 0,2810/15, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,2475/11,2590. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,4074/76 (понедельник — 1,4030/32).
В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.
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