Тернополь на два дня оставили без воды

В Тернополе на двое суток приостановлено водоснабжение.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КП «Тернопольводоканал», обусловлено это плановым промыванием водопроводных сетей.

Такую процедуру в Тернополе проводят дважды в год из-за отсутствия станции обезжелезивания на Верхнеивачевском водозаборе. Вода, которая поступает из него, излишне богата железом, а, протекая в дома по стальным трубам, железо окисляется и оседает на стенках. За полгода накапливается критическое количество осадка, который при колебании системы вымывается и попадает в краны.

Во избежание этого, объяснили в КП «Тернопольводоканал», и проводится промывка водопроводных сетей водой с повышенным содержанием хлора. Осуществляется также ремонт в сетях и насосных станциях, проведение которого невозможно при наличии воды в системе.