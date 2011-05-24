Консультант похитил из военной части комплектующие к зенитным установкам
09:58, 24 мая 2011Общество
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На общую сумму 711,9 тысяч
Военной прокуратурой Центрального региона Украины возбуждено уголовное дело в отношении технического консультанта заместителя генерального директора оборонного предприятия Харькова.
Как сообщили УНИАН в отдел связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, установлено, что он в группе с военнослужащими похитил из воинской части комплектующие к зенитным установкам на общую сумму 711,9 тыс. грн.
Судом удовлетворено представление следователя на задержание указанного лица. Он объявлен в розыск.
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