Консультант похитил из военной части комплектующие к зенитным установкам

Военной прокуратурой Центрального региона Украины возбуждено уголовное дело в отношении технического консультанта заместителя генерального директора оборонного предприятия Харькова.

Как сообщили УНИАН в отдел связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, установлено, что он в группе с военнослужащими похитил из воинской части комплектующие к зенитным установкам на общую сумму 711,9 тыс. грн.

Судом удовлетворено представление следователя на задержание указанного лица. Он объявлен в розыск.