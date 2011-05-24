Мошенник действовал под видом представителя Януковича

Ивано-Франковский городской суд вынес решение о лишении свободы сроком на 1 год 6 месяцев мошенника, который представлялся высокопоставленным лицом Администрации Президента Украины и обещал людям устроить их на высокооплачиваемые государственные должности.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью Управления МВД Украины в Ивано-Франковской области, суд признал виновным мужчину в совершении мошенничества, присвоении властных полномочий, использовании поддельных документов и совершении краж.

По предоставленной информации, перемещаясь по Западной Украине, житель одного из сел Прикарпатья представлялся высокопоставленным лицом из Администрации Президента или же представителем благотворительного фонда, и обещал людям устроить их на госслужбу. Они же благодарили его гостинцами и подарками, оплачивали его питание и проживание в гостиницах и санаториях.

В милиции отмечают, что мошенник владел информацией о местных должностных лицах разных рангов.

Если же кто-то забывал сделать подарок мошеннику, то он похищал деньги и ценные вещи. Так, в жилье одного из высокопоставленных лиц Львовского облсовета он украл 500 долларов и золотой крестик. Установлено, что первую кражу при похожих обстоятельствах он совершил в августе 2007 года в курортном городе Моршин. В целом мошенник нанес ущерб гражданам и должностным лицам на сумму 37 тыс. 700 грн.

Мужчина был задержан после того, как он пообещал жителю одного из сел Верховинского района Ивано-Франковской области организовать предоставление спонсорской помощи в размере 100 тысяч евро на строительство в селе новой церкви, за что получил от него ценные подарки. Для правдоподобности своих намерений даже взял у него данные о наличии банковского счета, на который будут перечислены деньги на строительство церкви, и другие якобы необходимы ему копии документов. Однако обещанные средства на банковский счет так и не поступили. Обманутый человек обратился в милицию с заявлением о преступлении. В августе 2010 года афериста задержали правоохранители, которым тот демонстрировал удостоверение сотрудника Службы внешней разведки. Использование поддельного удостоверения стало еще одним пунктом предъявленного ему обвинения.