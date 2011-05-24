Мошенник действовал под видом представителя Януковича

07:27, 24 мая 2011
Общество
2109 0

И всё шло, как по маслу

Ивано-Франковский городской суд вынес решение о лишении свободы сроком на 1 год 6 месяцев мошенника, который представлялся высокопоставленным лицом Администрации Президента Украины и обещал людям устроить их на высокооплачиваемые государственные должности.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью Управления МВД Украины в Ивано-Франковской области, суд признал виновным мужчину в совершении мошенничества, присвоении властных полномочий, использовании поддельных документов и совершении краж.

По предоставленной информации, перемещаясь по Западной Украине, житель одного из сел Прикарпатья представлялся высокопоставленным лицом из Администрации Президента или же представителем благотворительного фонда, и обещал людям устроить их на госслужбу. Они же благодарили его гостинцами и подарками, оплачивали его питание и проживание в гостиницах и санаториях.

В милиции отмечают, что мошенник владел информацией о местных должностных лицах разных рангов.

Если же кто-то забывал сделать подарок мошеннику, то он похищал деньги и ценные вещи. Так, в жилье одного из высокопоставленных лиц Львовского облсовета он украл 500 долларов и золотой крестик. Установлено, что первую кражу при похожих обстоятельствах он совершил в августе 2007 года в курортном городе Моршин. В целом мошенник нанес ущерб гражданам и должностным лицам на сумму 37 тыс. 700 грн.

Мужчина был задержан после того, как он пообещал жителю одного из сел Верховинского района Ивано-Франковской области организовать предоставление спонсорской помощи в размере 100 тысяч евро на строительство в селе новой церкви, за что получил от него ценные подарки. Для правдоподобности своих намерений даже взял у него данные о наличии банковского счета, на который будут перечислены деньги на строительство церкви, и другие якобы необходимы ему копии документов. Однако обещанные средства на банковский счет так и не поступили. Обманутый человек обратился в милицию с заявлением о преступлении. В августе 2010 года афериста задержали правоохранители, которым тот демонстрировал удостоверение сотрудника Службы внешней разведки. Использование поддельного удостоверения стало еще одним пунктом предъявленного ему обвинения.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter