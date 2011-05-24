Ступка: без поддержки государства не будет и кинематографа
В Харькове проходит кинофестиваль
Народный артист Украины Остапа СТУПКА считает, что без государственной поддержки кинематографа Украина не будет иметь отечественного кино.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом актер сказал во время мастер-класса, который он провел в Харьковском государственном университете искусств имени Ивана Котляревского в рамках III Международного кинофестиваля «Харьковская сирень».
Касаясь проблем отечественного кинематографа, О.СТУПКА сказал: «Если не будет поддержки государства, то не будет и кинематографа. Кино - это идеология, на которую просто необходимо выделять большие деньги».
Актриса и журналист Марыся ГОРОБЕЦ, которая приняла участие во встрече со студентами университета, отметила надлежащий уровень и организацию харьковского фестиваля. «В прошлом году, - сказала она, - мы с Остапом были ведущими на кинофестивале в Киеве. Я вам искренне скажу, что уровень кинофестиваля «Харьковская сирень», его организации на порядок выше киевского».
Говоря о своем впечатлении от кинофестиваля «Харьковская сирень», О.СТУПКА отметил: «Когда есть профессионализм, когда есть хорошая организация, когда ты работаешь на славу, то качество такой работы сразу же видно, видно ее высокий уровень. В Харькове мы увидели такую работу. Это хорошо, потому что нельзя иначе».
Б.СТУПКА рассказал о работе в кино, поделился со студентами секретами актерского мастерства и своими творческими планами. Он также рассказал о своих впечатлениях от встреч с французскими актерами, в частности Жаном-Полем БЕЛЬМОНДО, которые принимают участие в фестивале.