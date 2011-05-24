Ступка: без поддержки государства не будет и кинематографа

Народный артист Украины Остапа СТУПКА считает, что без государственной поддержки кинематографа Украина не будет иметь отечественного кино.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом актер сказал во время мастер-класса, который он провел в Харьковском государственном университете искусств имени Ивана Котляревского в рамках III Международного кинофестиваля «Харьковская сирень».

Касаясь проблем отечественного кинематографа, О.СТУПКА сказал: «Если не будет поддержки государства, то не будет и кинематографа. Кино - это идеология, на которую просто необходимо выделять большие деньги».

Актриса и журналист Марыся ГОРОБЕЦ, которая приняла участие во встрече со студентами университета, отметила надлежащий уровень и организацию харьковского фестиваля. «В прошлом году, - сказала она, - мы с Остапом были ведущими на кинофестивале в Киеве. Я вам искренне скажу, что уровень кинофестиваля «Харьковская сирень», его организации на порядок выше киевского».

Говоря о своем впечатлении от кинофестиваля «Харьковская сирень», О.СТУПКА отметил: «Когда есть профессионализм, когда есть хорошая организация, когда ты работаешь на славу, то качество такой работы сразу же видно, видно ее высокий уровень. В Харькове мы увидели такую работу. Это хорошо, потому что нельзя иначе».

Б.СТУПКА рассказал о работе в кино, поделился со студентами секретами актерского мастерства и своими творческими планами. Он также рассказал о своих впечатлениях от встреч с французскими актерами, в частности Жаном-Полем БЕЛЬМОНДО, которые принимают участие в фестивале.