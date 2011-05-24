Тернополь и Батуми подписали соглашение о партнерстве.

Как передает корреспондент УНИАН, городской председатель Тернополя Сергей НАДАЛ отметил после церемонии подписания, что в рамках партнерства в Тернополе уже открыли туристско-информационный центр Батуми, а также разместили рекламу на бигбордах, которая приглашает желающих провести летний отдых в грузинском курортном городе.

«Кроме этого, мэрия Батуми предложила выделить участок на побережье для того, чтобы тернопольский бизнес вкладывал средства, строил там гостиничный комплекс, который будет назван «Тернополь». В свою очередь мы готовы построить аналогичный объект у нас и дать ему название «Батуми». Есть и другие проекты, грузины готовы вкладывать свои деньги в развитие Тернополя», - сообщил С.НАДАЛ.

Соглашение о партнерстве между Тернополем и Батуми подписали С.НАДАЛ и вице-мэр Батуми Джамал АНАНИДЗЕ.

В августе между Тернополем и Батуми запланировано подписать соглашение о побратимстве.