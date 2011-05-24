Львов ищет инвесторов среди иранских нефтяников

Иранская провинция Шираз хочет стать побратимом Львовской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель иранской делегации, которая находится во Львовской области, член редколлегии газеты «Иран» Дарьюш АРМАН заявил на встрече с председателем облгосадминистрации Михаилом ЦИМБАЛЮКОМ. В настоящее время во Львовской области находится делегация руководителей средств массовой информации из Иранской Республики и заместитель Чрезвычайного и Полномочного Посла Иранской Республики в Украине Мохаммад Али ЭСКАНДЕРИ. В ходе визита, который проходит в рамках меморандума о сотрудничестве между Посольством Ирана в Украине и Национальным союзом журналистов Украины, делегация сегодня встретилась с губернатором.

Во время встречи иранская сторона выразила заинтересованность в налаживании более тесного сотрудничества и подписании договора о сотрудничестве между Львовской областью и провинцией Шираз.

«Львов – красивый город, который остается в сердце. У нас есть несколько практических предложений, в рамках которых мы бы хотели установить побратимские отношения между Львовской областью и провинцией Шираз в Иране», - заявил Д.АРМАН.

Он также отметил, что Иран стремится наладить сотрудничество в области медицины и фармацевтики. «Об этом заявляли представители нашего Министерства здравоохранения. Также мы заинтересованы в привлечении менеджеров из вашего региона и инвестировании в строительство», – сказал Д.АРМАН.

В свою очередь, М.ЦИМБАЛЮК выразил заинтересованность опытом иранской стороны в области добычи газа и нефти. «Мы заинтересованы в сотрудничестве с инвесторами, готовы создавать условия для инвесторов. Каждый инвестор, который приходит в область, внешний, внутренний, получает от ОГА помощь в разрешении всех проблемных вопросов. Добавлю, что нас интересуют технологии добычи полезных ископаемых на глубине более трех километров. Кроме того, Львовская область заинтересована в сотрудничестве в области строительства дорог», – сказал М.ЦИМБАЛЮК.

«Зная успехи в добыче нефти и газа в Иране, хотели бы видеть именно вас инвесторами во Львовскую область, а от себя могу обещать содействие и создание любых условий для комфортного сотрудничества», - сказал губернатор.