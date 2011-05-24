В школах все меньше учеников

В Тернопольской области в связи с ухудшением демографической ситуации более трети начальных школ имеет наполненность до 10 учеников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил начальник областного Управления образования Иван ЗАПОРОЖАН.

По его словам, в последнее время сохраняется четкая тенденция к уменьшению количества учеников, в среднем на 4,5-5 тысяч детей в год.

«Соответственно, уменьшается наполняемость школ. Скажем, 91 из 231 общеобразовательной школы I степени имеют наполняемость меньше 10 учеников, 45 из 343 ООШ І-ІІ степеней имеют наполняемость меньше 40 учеников и 33 из 299 ООШ І-ІІІ степеней работают с наполняемостью меньше 100 учеников», – констатировал И.ЗАПОРОЖАН.

При этом он заверил, что решение о закрытии школ, в которых низкое количество школьников, Управлением образования будет приниматься только после консультаций и получения согласия от общины.

И.ЗАПОРОЖАН также отметил, что ухудшение демографической ситуации в предыдущие годы отразилось и на количестве выпускников.

«В 2011 году у нас будет на 18% меньше выпускников, чем в прошлом году. Покинут школьные парты 6 тыс. 872 ученика 11-х классов и 12 тыс. 942 девятиклассника», – сообщил начальник Управления образования.

Справка УНИАН. В общей сложности в области на сегодняшний день функционируют 879 общеобразовательных школ, в которых учатся 113,5 тысячи учеников.

В 2011 году на финансирование заведений образования области предусмотрено 1 млрд. грн., что на 6,8% больше, чем в прошлом году.