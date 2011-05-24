Моряки подписывают контракты, где нет страховки в случае гибели

На сегодняшний день 40% трудовых соглашений, которые заключают с украинским моряком агентства по найму на работу, не содержат социальных гарантий для моряков.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила соучредитель Благотворительной организации «Ассоль» (город Одесса) Галина ФЮТ во время представления результатов мониторинга трудовых соглашений, которые заключают с моряками агентства по найму на работу (brewing agencies). Проект мониторинга был осуществлен при поддержке Международного фонда «Возрождение».

«Моряки подписывают контракты, где нет страховки по болезни, нет выплат при смертельных случаях, то есть они соглашаются на те условия работы, которые не гарантируют социального обеспечения», - отметила она.

По словам исполнительного директора БО «Ассоль» Наталии КЛАММ, трудовые права моряков очень часто нарушаются. «Моряки часто поставлены в такие условия рынка, когда вынуждены соглашаться на любые предложенные вакансии. Это вынуждает их подписывать трудовые соглашения, не читая. В свою очередь незнание условий контракта приводит к существенным последствиям: невыплата заработной платы, невыплата по страховым случаям (смерть моряка на службе, потеря трудоспособности, травма, потеря личных вещей в результате пиратского нападения или других форс-мажорных обстоятельств)», - заметила она.

По словам Н.КЛАММ, в лучшем случае моряки просматривают последнюю страницу трудового соглашения и еще на объем заработной платы и срок плавания.

В 90% случаях моряки, выходя в море, не оставляют членам своей семьи копий трудового соглашения; в некоторых случаях члены семьи даже не знают названия агентства по найму, судовладельца и флага государства, под которым ходит судно.

Со своей стороны капитан дальнего плавания Юрий БЫЧКОВСКИЙ отметил, что сегодня за рубежом работают свыше 150 тысяч украинских моряков, и только в Греции их работает больше 60 тысяч. “Ежегодно они ввозят в Украину приблизительно три миллиарда долларов, а Украина фактически бросила их на произвол судьбы”, - сказал он. Опираясь на свой опыт, он констатировал, что у украинцев самые плохие условия, прописанные в трудовых контрактах: «Сегодня легче выгнать капитана-украинца, чем уборщика-филиппинца. Ю.БЫЧКОВСКИЙ объяснил, что в Филиппинах на законодательном уровне был принят типовый проект трудового соглашения, и теперь ни один судовладелец не может выбросить из соглашения пункты о социальной защите моряков.

Г.ФЮТ отметила, что первейшим и самым простым правилом профилактики нарушения трудовых прав трудовых мигрантов является правовая грамотность и внимательность при заключении трудового соглашения. Она советует морякам, несмотря на то, на каких условиях они соглашаются работать на судне, обратить внимание на минимальный перечень пунктов трудового соглашения: никогда не подписывать незаполненное трудовое соглашение; убедиться в том, что срок действия соглашения четко указан; убедиться, что в соглашении указан размер базовой заработной платы и условия выплаты компенсации за работу вне срока; не подписывать соглашение, позволяющее судовладельцу задерживать выплату заработной платы; никогда не подписывать соглашение, которое предусматривает проезд на судно за собственный счет и репатриацию.

Представители БО «Ассоль» отметили, что сегодня, когда украинские моряки все еще вынуждены наниматься на работу только к иностранным судовладельцам, а отечественное законодательство не защищает полностью права трудовых мигрантов, главную ответственность за свою безопасность и соблюдение собственных прав несет сам моряк, в частности, подписывая трудовое соглашение и давая согласие на выполнение его условий.

Поэтому, проведя мониторинг соглашений, подписываемых моряками, и выявив самые распространенные проблемные пункты этих соглашений, благотворительная организация намерена распространять эту информацию не только среди моряков, но и среди студентов, которые только планируют овладеть этой профессией.

Директор программы «Верховенство права» МФВ Роман РОМАНОВ заметил, что о правах этих людей преимущественно вспоминают в тех случаях, когда уже что-то случилось, за тысячи морских миль от украинских границ, и средства помощи являются очень ценными и ограниченными. По его словам, проект имеет двойную цель: стимулировать посредников при заключении трудовых соглашений усиливать гарантии правовой и социальной защиты моряков; с другой стороны – информировать моряков, которые желают заключить такое соглашение, о потенциальных рисках, а также о способах защиты своих прав. «Усиление правовых возможностей моряков, прежде всего, заключается и в повышении их юридической грамотности. Важно, чтобы они осознавали свои права до возникновения трудовых отношений», - подчеркнул Р.РОМАНОВ.