14 жителей показали налоговой миллионные доходы

00:35, 24 мая 2011
Общество
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Сообщение из Сум

Государственная налоговая администрация в Сумской области зарегистрировала 14 жителей области с доходами в сумме 1 млн. грн. и более в 2010 году.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Сумской области.

В 2009 году в регионе были зарегистрированы 9 миллионеров, в 2008 году – 14. Подробности об источниках доходов не сообщаются.

Всего по итогам 2010 года задекларировали свои доходы 15 тыс. 664 жителя области.

 

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