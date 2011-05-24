14 жителей показали налоговой миллионные доходы

Государственная налоговая администрация в Сумской области зарегистрировала 14 жителей области с доходами в сумме 1 млн. грн. и более в 2010 году.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Сумской области.

В 2009 году в регионе были зарегистрированы 9 миллионеров, в 2008 году – 14. Подробности об источниках доходов не сообщаются.

Всего по итогам 2010 года задекларировали свои доходы 15 тыс. 664 жителя области.