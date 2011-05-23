Украинский режиссер получила "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах

Украинский режиссер Марина Врода получила "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале, сообщает официальный сайт Каннского фестиваля.

Самую высокую награду в номинации "лучший короткометражный фильм" Врода получила за ленту "Кросс".

Пятнадцатиминутный фильм "Кросс" - это воспоминания автора о занятиях по физкультуре. Лента "Кросс" - совместный проект Украины и Франции. Съемки проходили в сентябре прошлого года и длились менее недели. Заняты только непрофессиональные актеры

Марине Вроде 29 лет. Она окончила Национальный университет имени Карпенко-Карого, факультет кинематографии, специализация "Режиссура художественного фильма". Ее дипломная работа - короткометражка "Клятва", показанная на кинофестивале "Молодость". Кроме этой ленты Врода сняла фильмы "Семейный портрет", "Дождь", "Прости".

Украина уже второй раз получает награду в Каннах, напоминает Украинская правда. Первым украинцем, получившим "Золотую пальмовую ветвь" был Игорь Стрембицкий. В 2005 году он получил эту награду за короткометражку "Подорожні".