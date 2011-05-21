В Севастополе состоялся митинг-реквием у памятника Шевченко

В Севастополе в связи со 150-й годовщиной перезахоронения Тараса Шевченко состоялся митинг-реквием.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе мероприятия, прошедшего на площади у памятника Великому Кобзарю, прозвучали его стихотворения и Леси Украинки. Их декламировали победители Всеукраинского открытого конкурса декламаторов им. Т.Шевченко студент Академии ВМС Украины им.П.С. Нахимова Евгений ТУЗОВ и ученица общеобразовательной школы №49 Лилия БАЛДЫГА.

В митинге-реквиеме приняли участие представители руководства города и общественности. К подножию памятника Т.Шевченко были возложены цветы.