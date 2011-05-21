Суд разрешил киевским МАФам продавать пиво и сигареты

Окружной административный суд Киева отменил решение Киеврады о запрете на торговлю спиртным, слабоалкоголкой и табаком в МАФах площадью меньше 40 кв.м, вступившим в силу 1 апреля. Целью запрета была борьба с курением и потреблением алкоголя. Но с первого дня вето предприниматели дружно проигнорировали решение Киеврады. А милиция не знала, как наказывать владельцев ларьков. Поэтому последние продолжали торговать и при этом обратились в суд об отмене решения.

Теперь же он решил, что Киеврада превысила свои полномочия, введя такую норму. Мол, существует закон Украины, запрещающий органам местной власти вводить подобные запреты на торговлю алкоголем. Автор решения и депутат Киеврады Алексей Омельяненко о решении суда узнал от журналистов. Он пообещал разобраться в этом и, возможно, подать встречный иск в суд

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