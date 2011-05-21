В ГУАМ проведут совместную операцию «Наркостоп»

В Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ проведут совместную операцию компетентных органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков «Наркостоп-2011».

Как сообщили УНИАН в Секретариате ГУАМ, об этом стороны договорились по результатам заседания Рабочей подгруппы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, которое состоялось накануне в Киеве.

В рамках мероприятия эксперты обменялись информацией об оперативной ситуации и конкретных действиях государств-членов ГУАМ в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Также были рассмотрены возможности и механизмы расширения обмена информацией, в том числе по противодействию производству и распространению новых видов наркотических средств и психотропных веществ.

Рабочая группа рассмотрела возможности расширения сотрудничества в этой сфере с использованием международного опыта, а также перспектив развития межрегионального взаимодействия.

Как результат были достигнуты договоренности о проведении совместных мероприятий соответствующих компетентных органов государств-членов ГУАМ по борьбе с незаконным оборотом наркотиков под условным наименованием «Наркостоп-2011».

Очередное заседание Рабочей подгруппы ГУАМ по борьбе с незаконным оборотом наркотиков планируется провести в октябре 2011 года.